Werke von Künstlern mit Behinderung auf Lkws

Im zweiten Jahr in Folge wird auch heuer wieder der „Voi fesch“-Kunstpreis verliehen. Zahlreiche Teilnehmer haben bereits ihre Werke eingereicht. Eine Jury hat die 30 besten ausgewählt. Diese stellen sich nun noch bis zum 15. März einem öffentlichen Voting auf der „Voi fesch“-Homepage. Danach werden die Top 15 mit den meisten Stimmen zur großen Preisverleihung am 5. Mai in der Strabag-Zentrale eingeladen. Die ersten drei Plätze erhalten ein Preisgeld. Das Beste: Die Siegerkunstwerke werden auf Sattelschlepper gedruckt. So wird nicht nur die Welt ein bisschen bunter, sondern es wird auch ganz Österreich gezeigt, welch großes Talent Menschen mit Behinderung haben.