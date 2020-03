Wenn ein Haustier mehr als ein Jahrzehnt dem Besitzer Freude und Zuneigung bringt, ist es für die meisten Tierfreunde unvorstellbar die sterblichen Überreste in einer der sogenannten Tierkörperbeseitigungsanstalten zu entsorgen. Der baldige Bezug des ersten Tierkrematoriums Westösterreichs bringt auch wieder unsere Leser dazu, sich mit der schmerzlichen Frage nach dem „Wohin?“ zu beschäftigen. Ob im eigenen Garten, in einer schönen Urne am Kaminsims oder am Friedhof, ein würdevoller Abschied wird dank der hiesigen Tierbestatter möglich. Wie gehen Sie mit dem Verlust Ihres geliebten Tieres um? Wie setzen Sie sich mit den verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten auseinander und welche erscheinen Ihnen am passendsten? Teilen Sie Ihre Meinung mit der Community, wir sind auf Ihre Kommentare gespannt.