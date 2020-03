Cortina feierte in der Zwischenrunde in zehn Spielen starke sechs Siege, startet Samstag mit Heimrecht ins Viertelfinale (best of seven), der erste Eisarena-Treff steigt dann am Dienstag. In den bisherigen zwei Saisonduellen mussten sich die Salzburger beide Male geschlagen geben. Fix: Cortinas Heimauftritte finden wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diese Regelung gilt übrigens für alle italienischen Teams voraussichtlich bis 3. April.