Flüchtlinge aus Idlib könnten über Türkei in EU ziehen

Angesichts der Lage in Syrien hält die Türkei eine Öffnung ihrer Grenze für Flüchtlinge aus der Krisenregion Idlib für möglich. Die Flüchtlinge könnten dann auch weiter in die EU gelangen, sagte Innenminister Süleyman bei einem Besuch an der türkisch-griechischen Grenze vor Journalisten, wollte dies aber nicht „als Drohung oder Erpressung" verstanden wissen: „3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not. Das unmenschliche Verhalten des Regimes dort bedeutet Folgendes: Auch die Türen dort werden sich öffnen und letztendlich werden sich alle auf den Weg nach Europa machen.“