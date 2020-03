Sie wurde angefahren, dabei verletzt, entführt und beinahe getötet. Rund sechs Stunden lang hatte sich die Triathletin Nathalie Birli in der Gewalt ihres Peinigers befunden. Am Donnerstag wurde dem 34 Jahre alten Steirer der Prozess gemacht. Der Angeklagte, der an einer geistigen Störung leidet, wurde - nicht rechtskräftig - zu sieben Jahren Haft verurteilt, zudem eine Einweisung in eine Anstalt verfügt.