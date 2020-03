„Er ist in einer guten Form und hat Selbstvertrauen“, begründete Koubek am Donnerstag nach der im Kunsthaus Graz vorgenommenen Auslosung den Vorzug von Rodionov gegenüber dem Steirer Sebastian Ofner. Beide kamen nach einer Serie von Hartplatz-Challengern in Übersee in die Steiermark, Rodionov agierte da mit zwei Titeln und einem Halbfinale aus vier Turnieren aber weitaus erfolgreicher.