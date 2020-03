Alles neu, vieles besser

Die Generation 2.0 sieht auf den ersten Blick dem ersten Modell recht ähnlich. Wie bisher ist der Zweisitzer 2,43 Meter kurz, allerdings ist der Innenraum gewachsen. Änderungen gibt es unter anderem beim Leuchtendesign. Neben den in den Außenspiegeln integrierten Scheinwerfern gibt es jetzt in der Front ein LED-Leuchtenband, welches die Blinker integriert. Auch am Heck ersetzt ein sich über die gesamte Breite erstreckendes LED-Lichtband die kleinen Rundleuchten des Vorgängers.