Scharfe Kritik an Übung

Während damals auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer der Bundesregierung für diese Übung dankte, war gleichzeitig auch die Kritik enorm. Die slowenische Innenministerin hatte sogar mit einem Brief an Kickl gegen die Übung protestiert. Die Opposition monierte die hohen Kosten von 500.000 Euro für eine „Leistungsschau“.