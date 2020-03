In Frankreich ist Donnerstagfrüh nördlich von Straßburg ein mit fast 350 Passagieren besetzter TGV-Hochgeschwindigkeitszug teilweise entgleist. Bei dem Vorfall sind ein Mensch schwer und 21 weitere Personen leicht verletzt worden, teilte das Departement Bas-Rhin am Donnerstag mit. Als Ursache für das Unglück gilt ein Erdrutsch an einer Böschung.