Dem ehemaligen brasilianischen Fußballstar Ronaldinho droht in Paraguay juristischer Ärger. Der Weltmeister von 2002 soll gemeinsam mit seinem Bruder mit gefälschten Pässen in Paraguay eingereist sein, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab. Demnach befinden sich Ronaldinho und Roberto Assis in einem Hotel und warten auf ihre Anhörung.