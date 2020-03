Blogger-Getümmel in Wiener Einkaufszentrum

Am Freitag, dem 13. März von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr, lädt Wien Mitte The Mall alle Fashionistas der Stadt zum großen Blogger Fashionmarkt ein. Gezeigt wird außergewöhnliche Mode, die man so sonst nirgends findet. Mit Moderat und Tat zur Seite stehen unter anderem Sonia Dhillon, Hank Ge, The Cosmopolitas u.v.a. Angesagt haben sich auch die Blumenköniginnen von „We are flowergirls“, die zu einem kostenlosen Flower-Crown-Workshop einladen, die Liveband 9 to 5 und die Kuchenkünstlerin „Cakeporn by Stolzes“. Alle Besucher haben die Chance, ihren Fashioneinkauf zurück zu gewinnen.