„Erinnern“ im Jubiläumsjahr 100 Jahre Volksabstimmung

Noch einmal zur CHS Villach, deren Schüler mit Imagefilmen und Videos Demokratie in Szene setzen werden. In der Reihe „Dialog“ wird es im Herbst eine Podiumsdiskussion geben, auch der Verein „Erinnern“ wird sich am Jubiläumsjahr beteiligen. Natürlich werden zahlreiche Villacher Vereine und Gruppen auch am Fest der Täler am 10. Oktober in Klagenfurt teilnehmen.