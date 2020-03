Ein 52-Jähriger hat am Mittwochabend seine Machete in ein Lokal im obersteirischen Leoben „ausgeführt“: Der stark betrunkene Mann legte die in einer Hülle verstaute Waffe auf den Barhocker neben sich. Er belästigte andere Lokalgäste. Als die einschreitende Polizei herausfand, dass gegen ihn ein Waffenverbot besteht, wurde er aggressiv.