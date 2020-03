Was die Anlage von Eli Play so besonders macht, ist, dass es keine Sackgassen gibt. Die Kinder marschieren in einem Rundlauf durch die vielen Spielestationen. Auch für Erwachsene ist die Anlage im Fall des Falles leicht zugänglich. Zu den Highlights zählen Hängeschlangen, Knuffsäcke, ein Krabbelrohr, Kletterbereiche, eine Rohrrutsche und vieles mehr.