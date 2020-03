Coronavirus-Alarm in Prinzessin Estelles Schule: Weil sich ein Schüler der Privatschule Campus Manilla, in der die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel seit gut eineinhalb Jahren unterrichtet wird, mit dem Erreger infiziert habe, wurde die Lehranstalt am Donnerstag geschlossen, berichten schwedische Medien. Der Achtjährigen geht es soweit aber gut.