Bis zum Start des Kulturhauptstadtjahrs 2024 soll das Salzkammergut glänzen: Das Ischler Lehar-Theater soll um 7,5 Millionen Euro saniert, das Dach von Schloss Ort um 2,3 Millionen Euro repariert, Rathausplatz und Esplanade in Gmunden um insgesamt 6,8 Millionen Euro neu gestaltet werden. In Planung sind weiters Straßensanierungen in Ischl oder 200 neue Parkplätze in Gmunden. Außerhalb von Bad Ischl und Gmunden sollen in den kommenden Jahren im ganzen Salzkammergut weitere 14 Millionen Euro in Infrastrukturprojekte wie den Umbau des Heimatmuseums in Bad Goisern oder die Entwicklung eines Kulturpavillons in Hallstatt fließen.