De Cuellar war der erste und bisher einzige Lateinamerikaner an der Spitze der Weltorganisation. Er war auch Österreich besonders verbunden. So machte er im August 1984 Schlagzeilen, als er einen Besuch bei den Salzburger Festspielen der Eröffnung der UNO-Weltbevölkerungskonferenz in Mexiko vorzog.