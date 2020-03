Razzien bei Amazon und eBay in Italien

In Italien hatte die Finanzpolizei wegen horrender Preise für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken bereits in der Vorwoche Razzien bei Amazon und eBay durchgeführt. „Es ist eine nationale Schande, auf den Rücken der Italiener zu spekulieren“, erklärte der Verbraucherbandspräsident Massimiliano Cona. Kriminelle und Geschäftemacher hätten in Italien die Angst vor dem Virus zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt.