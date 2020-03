Dass man am 1. Mai im Endspiel im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Red Bull Salzburg oder den LASK krasser Außenseiter ist, interessierte an diesem Abend keinen mehr. „Es ist nicht in Worte zu fassen, was die Mannschaft geleistet hat. Ich kann noch gar nicht realisieren, dass wir im Finale sind“, erklärte Vorstandsmitglied Bernd Bösch.