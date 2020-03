Eine erste Infektion mit dem Coronavirus wurde nun in Slowenien bestätigt - das wurde in der Nacht auf Donnerstag bekannt. Derzeit laufen die Untersuchungen des Falls: Es wird ermittelt, mit welchen Personen der Erkrankte Kontakt hatte. Der Slowene war erst kürzlich von einer Reise aus Marokko zurückgekehrt - über Italien. Er befindet sich in Quarantäne. In Kärnten gibt es nach wie vor keinen positiven Coronavirus-Fall.