Er lauerte seinen Opfern bei einer Diskothek auf und verging sich in einem nahe gelegenen Maisfeld an ihnen. Das ist bisher über jenen Täter bekannt, der seit 2015 sein Unwesen trieb. Sieben Fälle konnten nach der Festnahme des Mannes am Wochenende nachgewiesen werden. Weitere könnten hinzukommen. Laut Staatsanwaltschaft werden noch DNA-Spuren überprüft. Zudem melden sich Missbrauchsopfer häufig erst später. „Es ist für sie schwer in Worte zu fassen, was passiert ist. Sie schämen sich, wollen es selber nicht glauben“, so Kurt Kurnig vom AVS Kärnten.