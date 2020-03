Unterstützung für Aids Hilfe und andere Bereiche

Man habe sich jedenfalls entschlossen, Projekte zu unterstützen, „die auch im Geiste des Balls gewirkt haben“, sagte der Bürgermeister. So werde man etwa Organisationen helfen, die sich für die Bekämpfung von HIV/Aids oder für Toleranz in der Gesellschaft einsetzen. So gehen künftig an die Aids Hilfe Wien und andere in diesem Bereich tätige Vereine jährlich insgesamt 1,04 Millionen Euro, was einer Steigerung von 200.000 Euro entspricht.