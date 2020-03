Erster Virus-Fall in Slowenien

Slowenien meldete am Mittwochabend seinen ersten Coronavirus-Fall. Es handle sich um einen Patienten, der aus Marokko über Italien nach Slowenien gekommen sei, sagte der slowenische Gesundheitsminister Ales Sabeder bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Nachdem der Patient mit Krankheitssymptomen am Mittwoch seinen Hausarzt besuchte, sei er in die Infektionsklinik in Ljubljana geschickt worden, wo er sich nun in Quarantäne befindet. Die Behörden versuchen nun zu eruieren, wo er sich infizierte und mit wem er im Kontakt stand. Zwischen der Rückkehr aus Marokko und der Einlieferung ins Spital vergingen nämlich mehrere Tage.