Japan zählt bisher zwölf Tote und über 1000 Fälle in Verbindung mit dem Virus. Die meisten Sportveranstaltungen sowie vorolympischen Wettkämpfe wurden in dem Land bereits abgesagt, um eine Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 zu verhindern. Problematisch gestaltet sich mitunter die Situation bei den Qualifikations-Wettbewerben für Tokio 2020. Bach kündigte an, dass das IOC mit den Verbänden Härtefall-Regelungen diskutiert, sollten Athleten an einer Teilnahme bei diesen Turnieren wegen des Virus gehindert werden.