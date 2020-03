Graz gelang durch Dominik Grafenthin zweimal der Anschlusstreffer (48., 59.). Am Ende setzte es für die 99ers, die schon gegen Ende der regulären Saison Probleme offenbart hatten, aber die sechste Niederlage in Serie. Der HCB Südtirol landete vor 3000 Zuschauern gegen Znojmo den achten Sieg in Folge. Die nächsten Play-off-Partien in Bozen dürften allerdings ohne Zuschauer über die Bühne gehen müssen. Nach einem Regierungsbeschluss vom Mittwoch müssen Sportveranstaltungen in Italien wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst bis 3. April ohne Publikum stattfinden.