Wüste Szenen haben sich am Mittwochabend im türkischen Parlament in Ankara abgespielt. Kameras haben festgehalten, wie sich Abgeordnete der Regierung und Opposition eine Schlägerei lieferten (siehe Video). Ersten Informationen zufolge war eine Rede des stellvertretenden Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei, Engin Ozkoc, über das militärische Engagement der Türkei in Syrien der Auslöser für die Auseinandersetzung. Kurz danach flogen bereits die Fäuste.