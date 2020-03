„Ich habe vor einer Woche damit angefangen, gratis die Hände meiner Gäste zu säubern“, meint Ram Biswarkama. Bereits beim Eingang verpasst Biswarkama seinen Gästen einen Sprühstoß Desinfektionsmittel. „Wir müssen uns schützen“, sagt der Wirt. Er beschwichtigt jedoch gleichzeitig: Gäste bekämen auch bei Verweigerung der Desinfektion einen Tisch in seinem nepalesischen Restaurant in Leopoldskron-Moos. Wirt Georg Imlauer beugt anders gegen das Virus vor. „Wir haben verstärkt Desinfektionsmittelspender bei uns aufgestellt“, meint Imlauer. Seine Gäste mit einer Sprühflasche begrüßen, will der Gastronom jedoch nicht. „Unser Personal ist zwar angehalten, den Händedruck wegzulassen, aber wir wollen unsere Freundlichkeit dennoch beibehalten“, erzählt Imlauer.