Vom Sonderrat der EU-Innenminister zur Migrationskrise an der türkisch-griechischen Grenze erwartet sich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) „ein klares Signal für einen robusten Außengrenzschutz“. Vor dem Treffen in Brüssel betonte er am Mittwoch: „Diejenigen, die jetzt die EU-Außengrenze schützen, schützen auch die österreichische Grenze und in Wahrheit alle europäischen Binnengrenzen.“