Der 26-jährige Deutsche fuhr gegen 11 Uhr mit den Skiern in Alpbach im freien Gelände talwärts. Plötzlich verlor er die Kontrolle und fuhr in einen Busch, um so zu bremsen. Dadurch kam er zu Sturz und zog sich einen Bruch des linken Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Neben der Pistenrettung stand auch die Polizei im Einsatz.