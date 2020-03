Gute Reichweite, schnelle Lademöglichkeit

Unter dem Boden liegt eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 42 kWh - erstaunlich viel für so einen Floh. Eine volle Ladung soll nach WLTP für 320 Kilometer reichen, im Stadtverkehr verspricht Fiat sogar bis zu 400 Kilometer. Mit an Bord ist ein DC-Schnellladesystem, das einen Ladestrom von bis zu 85 kW ermöglicht. Damit lassen sich in fünf Minuten 50 Kilometer Reichweite tanken. In nur 35 Minuten ist die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen. Der neue Fiat 500 ist mit einem CCS2-Anschluss ausgestattet, der Schnellladen mit Gleich- und Wechselstrom zulässt. Außerdem ist ein Mode-3-Kabel an Bord, das Laden mit dreiphasigem Wechselstrom bis zu 11 kW ermöglicht.