Seit der Eröffnung des TierQuarTiers Wien im März 2015 konnten bereits mehr als 8600 Hunde, Katzen und Kleintiere vermittelt werden - sie alle waren zuvor herrenlos aufgefunden oder beschlagnahmt wrden. Diese tolle Quote ist ein weiterer Beleg für die Kompetenz des Teams in TierQuarTier. „Schön, dass sich schon so viele glückliche Mensch-Tier-Paare gefunden haben“, freut sich „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner. „Wir stehen dem TierQuarTier auch weiterhin als treuer Partner zur Seite und sind zuversichtlich, noch vielen weiteren heimatlosen Tieren ein liebevolles Zuhause vermitteln zu können!“