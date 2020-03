Eigentlich hatte der 25. „Bond“ mit dem englischen Titel „No time to die“, der fünfte und letzte mit Daniel Craig in der Hauptrolle, Anfang April weltweit in den Kinos anlaufen sollen. Ein direkter Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus war aus der Mitteilung zwar nicht herauszulesen, jedoch dürfte die Angst vor halb leeren Kinosälen in Kombination mit dem Titel „Keine Zeit zu sterben“ eine gewisse Rolle bei der Entscheidung gespielt haben.