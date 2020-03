„Die Taten habe alle zwischen 12. Jänner und 19. Februar stattgefunden, aber seither ist nichts mehr passiert“, erklärt Polizeisprecherin Karin Temel. So brannte es unter anderem am 13. Jänner in der Bayerhamerstraße, fünf Tage später in der Weiserhofstraße und am 20. Jänner erneut in der Bayerhamerstraße. Auch im Mayrhofweg und in der Gabelsbergerstraße waren die Feuerteufel am Werk. 15 Taten stellte die Polizei fest. Alle davon fanden in den Stadtteilen Salzburg-Schallmoos und Gnigl statt. Die Ziele der Unbekannten waren laut Polizei ausschließlich Müllcontainer oder Papierkörbe.