Da es aus der Regionalliga West keinen Interessenten für einen Aufstieg gibt, müssen heuer nur maximal zwei Teams aus der zweithöchsten heimischen Spielklasse absteigen. Mit WSC Hertha Wels, aktuell Vierter in der Regionalliga Mitte, hat abseits von Bundesliga-Amateurteams nur ein einziger Verein einen Lizenzantrag für die Saison 2020/21 der 2. Liga gestellt. Beste Karten auf den Aufstieg aus der Regionalliga Mitte haben im Moment die Amateure von Sturm als Tabellenführer. Auch Rapid Wien II, aktuell in der Regionalliga Ost Zweiter, liegt derzeit auf Kurs Richtung 2. Liga, für die nur Klubs infrage kommen, die in ihrer Regionalliga mindestens Zweiter werden.