Kölnerin soll in Heimat gebracht werden

Zuvor war am Nachmittag eine dritte Infektion mit dem Coronavirus in Salzburg gemeldet worden. Das Alter der Betroffenen aus Köln in Deutschland wurde noch einmal korrigiert - die Urlauberin ist 62 Jahre alt. Sie befindet sich derzeit gemeinsam mit ihrer Urlaubsbegleitung in ihrer Unterkunft, einem Hotel im Gemeindegebiet von Untertauern, in Quarantäne. Die beiden Betroffenen sollen mit einem Krankentransport in ihre Heimat gefahren werden, so das Landesmedienzentrum. Diesbezügliche Vorbereitungen seien im Gange, hieß es.