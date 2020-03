So dürften auch Zürcher Architekten die Raumteiler des Adneter Spezialisten Scheicher sehen: Die Schweizer haben für den neuen Standort des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation in Ittigen (Kanton Bern) 3500 Quadratmeter mit Weißtanne furnierte Trennwände und Glaselemente in Auftrag gegeben. Auftragsvolumen: eine Million Euro. „Neben dem schlanken Design war dabei auch der ökologische Aspekt ausschlaggebend“, berichtet Chef Rudolf Scheicher. Denn: Die Schweizer haben für ihre 900 Mitarbeiter einen sechsstöckigen Holz-Hybrid-Bau errichtet, der schon im Juni nach dreijähriger Phase eröffnet werden soll.