Es geht um viel Geld. Der klassische Kongressgast gibt am Tag 540 Euro aus und damit mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt der Wien-Urlauber. Davon profitieren Lokale, Museen etc. Das Belvedere meldet 25 Prozent Besucherschwund. Eine Schließung brächte Einbußen von täglich 35.000 Euro, bei den Bundestheatern (Staatsoper & Co.) wären es 190.000 Euro.