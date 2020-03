„Krone“: Was schätzen Sie denn an der Parteichefin so?

Schaller: Sie ist kompetent und für mich auch hemdsärmelig, wenn man das von einer Frau so sagen kann. Und sie hat sich zu mir hergesetzt und mir zugehört und unsere Sorgen und Ängste als Arbeitnehmer ernst genommen und zur Sprache gebracht.