Lehrlingsplätze werden aufgestockt

Die Coronakrise stimmt ihn nachdenklich. „Mich erinnert das alles an 2008, an die Finanzkrise - nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt Vollbeschäftigung haben“, sinniert Pierer, dessen von Mattighofen aus agierendes Unternehmen weiter Vollgas gibt - und dabei auch noch mehr auf die Ausbildung von Lehrlingen setzt. Die Zahl der Jugendlichen, die jährlich aufgenommen werden, wird von 170 auf 200 aufgestockt. „Alle haben eine Einstellungsgarantie“, so Pierer, der mittlerweile schon Chef von fast 4400 Mitarbeitern ist. Wo der Coronavirus in der Wirtschaft die größten Folgen haben wird? „Im Tourismus und in der Automobilindustrie.“