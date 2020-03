Ramelow an AfD: „Sie sind die Brandstifter in diesem Saal“

Ramelow griff in seiner Rede die AfD weiter scharf an. „Sie sind die Brandstifter in diesem Saal“, sagte der Linkspolitiker nach seiner Vereidigung in Erfurt. Der CDU-Fraktion dankte er, dass sie in einer schwierigen Situation durch ihre Enthaltung seine Wahl im dritten Wahlgang ermöglich hatte. Der von einer Minderheitskoalition aus Linken, SPD und Grünen unterstützte Ramelow hatte sich mit der CDU auf eine sogenannte Stabilitätsvereinbarung verständigt, die am Mittwoch unterschrieben wurde. Demnach sollen im April nächsten Jahres vorgezogene Neuwahlen stattfinden.