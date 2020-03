Oststeirerin in Oberitalien angesteckt

Am Freitagabend war der erste Coronavirus-Fall in der Grünen Mark bekannt geworden. Eine 52-jährige Oststeirerin dürfte sich bei einer Reise in Oberitalien angesteckt haben. Am Montag folgten zwei weitere Fälle: Ein 43-jähriger Grazer wurde bereits im Rettungswagen getestet und aufgrund der Verdachtslage gleich wieder nach Hause gebracht. Auch eine 59-jährige Frau aus dem Mürztal wurde infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Beide Erkrankten dürften Kontakt zur Erstpatientin gehabt haben.