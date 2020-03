FP-Stadtvize denkt über Fahrverbot nach

Die geplante Grillzone in Plesching soll so die einzig neue bleiben. Doch auch hier ist der Unmut groß. Was FP-Stadtvize Markus Hein verstehen kann: „Ich halte es für einen völlig falschen Zugang mit aller Gewalt neue Zonen errichten zu wollen. Ich hab’ mir die Situation in Plesching angesehen und sie ist nicht nur in Sachen Parkplätze fatal.“ Er will prüfen, ob per straßenpolizeilicher Verordnung ein Halte-, Park- oder gar Fahrverbote möglich wären. Zudem fordert die FPÖ die Liegenschaftsreferentin im heutigen Gemeinderat auf, von der neuen Grillfläche Abstand zu nehmen.