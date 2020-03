Die „Kleintierbestattung Tirol“ in Schwoich zieht bald um – in Itter soll noch dieses Frühjahr das erste Tierkrematorium Westösterreichs errichtet werden, komplettiert mit Büroräumlichkeiten. Etwa eine halbe Million Euro wurden in das Vorhaben investiert, großteils in eine der modernsten Filteranlagen Europas.