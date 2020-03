Beim Eintreten von Wasser in die Hohlräume des Schiffsrumpfes geben Steuerungen den Impuls an kompakte Boxen ab, in welchen sich Ballone, die so genannten „Airbags“, befinden. Diese blasen sich in wenigen Sekunden auf und füllen die unter der Wasserlinie liegenden Räume wie eine „Luftblase“. Dadurch wird weiteres Hereinströmen von Wassermassen, die das Schiff zum Sinken bringen würden, verhindert.