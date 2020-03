Fünf Lawinetote im bisherigen Winter

Im Vergleich zum Vorjahr sank die österreichweite Zahl der Lawinenopfer um zwei Drittel (von 18 auf sechs). Fünf dieser sechs Lawinenunglücke mit Todesfolge ereigneten sich in Tirol. Am 9. November starben zwei Niederländer am Rettenbachferner; am 31. Dezember ein Deutscher an der Gamskarspitze in St. Anton am Arlberg; am 31. Jänner ein Niederösterreicher am Neuerkogel im Kühtai und am 9. Februar ein Tiroler an der Murkarspitze/Roßkar in Längenfeld. Auffallend: In den vergangenen vier Saisonen lag die Zahl der Lawinentoten in Tirol immer bei fünf, ausgenommen 2017/18 (sechs Todesopfer).