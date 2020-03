Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat angekündigt, die Gehälter der Bürgermeister zu erhöhen. Vor allem jene in größere Gemeinden sollen deutlich mehr bekommen. Damit will Haslauer den Posten attraktivieren, denn es wird immer schwerer neue Ortschefs zu bekommen. Die Erhöhung soll in den kleinen Gemeinden nicht so groß ausfallen.