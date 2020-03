Am Freitag findet in Brüssel die Sondersitzung der Gesundheitsminister statt. Da werde auch beraten, wie wirksam die bisherige Strategie der Abgrenzung sei. „So wie wir das in Österreich machen, so ist das auch europaweit. Das ist auch gut so, dass wir einheitlich agieren in ganz Europa“, meinte Anschober. Dort, wo Krankheiten auftreten, werde das Umfeld abgegrenzt, je nachdem, wie eng der Kontakt gewesen ist.