Der Sohn ist inzwischen in Syrien verstorben. Aber 2016, als er mit fünf Überweisungen Geld über die Türkei nach Syrien schickte, hatte der Vater, der 2004 mit Frau und vier Kindern aus Tschetschenien nach Wels gekommen war, noch Hoffnungen, ihn zur Rückkehr bewegen zu können. Zweimal reiste er deshalb in die Türkei, schaltete die dortige Polizei ein. Der Sohn aber sei „wie in Hypnose gewesen“. Auch am Telefon wollte die Familie den Sohn zur Flucht überreden.