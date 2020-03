Laut „L‘Équipe“ und der „Marca“ hat PSG Frankreichs Verband schon am Wochenende darüber informiert, Weltmeister Mbappe für die Olympischen Sommerspiele in Tokio von 24. Juli bis 9. August nicht freizustellen. Dasselbe gelte für den Brasilianer Neymar. Grund: PSG will nicht, dass seine Spieler nach Japan reisen. Aber nicht nur wegen des Coronavirus, sondern auch, weil Neymar und Mbappe bereits zuvor für ihr Land bei der EURO bzw. der Copa America im Einsatz sind.