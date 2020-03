„Falls griechische Grenze fällt, springen Balkanstaaten ein“

Was Österreichs Grenzen betrifft, sei Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bereit, diese im Falle eines erneuten Ansturms mithilfe von Polizei und Militär zu schützen, so Kurz. Dieses Vorgehen sei jedoch erst die dritte einer dreiteiligen Sicherheitskette. „Zuerst unterstützen wir Griechenland dabei, die Außengrenzen zu schützen. Falls diese fällt, werden die Balkanstaaten die Flüchtlinge am Weiterreisen hindern.“